Questa mattina una famiglia residente in via Foscolo a Cagliari, si è rivolta telefonicamente alla Polizia municipale, segnalando la presenza di un volatile in difficoltà sul balcone della propria abitazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Vigilanza ambientale accertando che si trattava di un pullo di gabbiano impaurito e incapace di spiccare il volo.

Il giovane animale è stato recuperato e provvisoriamente sistemato in una gabbia. Sentita la veterinaria di turno e visto che il piccolo animale stava bene, è stato liberato a Calamosca nella zona del faro, dove si è subito ambientato.