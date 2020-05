Dopo la segnalazione arrivate alla centrale operativa della Polizia municipale da parte di alcuni cittadini, una pattuglia ha effettuato un controllo nel parco di Monte Urpinu.

Gli agenti hanno rilevato la presenza di dieci tiranti da roccia collegati da moschettoni, inseriti da una parte nella base della statua. Non si è ancora a conoscenza di chi li abbia piazzati e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del posizionamento di tutto l’apparato, composto da moschettoni e cavo, che potrebbe essere stato sistemato molto probabilmente per fare funambolismo.

Sul sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a togliere i moschettoni e i tiranti.