Fabio Albieri, presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, chiede la convocazione dell’assemblea dei soci di Abbanoa così come sollecitato dal presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana all’amministratore dimissionario della Società, all’assessore regionale dei Lavori Pubblici e ai sindaci sardi.

“La convocazione dell’assemblea di Abbanoa è una prerogativa dei soci, quindi degli amministratori comunali e della Regione – chiarisce Albieri – ma come presidente dell’Egas condivido la necessità di completare con urgenza il percorso avviato nel corso dell’ultima assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A. ed interrotto circa quattro mesi orsono”.

“È fondamentale, in questo particolare momento – sottolinea ancora Albieri – come evidenziato dallo stesso presidente Anci, il contributo che la società di gestione può dare per la ripartenza dell’Isola completando il cammino avviato nell’assemblea dei soci dello scorso febbraio e a seguito di una successiva oculata programmazione delle attività nel campo dei lavori e dei servizi”.