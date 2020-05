Il cadavere di un uomo di 59 anni è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi in località Is Gannus a Carbonia.

Il corpo è stato trovato dagli uomini del Corpo forestale regionale impegnati in un sopralluogo a seguito dell’incendio scoppiato in zona ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti il medico legale e gli agenti del Nucleo investigativo del Corpo forestale di Iglesias. Il 59enne, da quanto si apprende, si trovava vicino al suo orto che il giorno prima era stato danneggiato dal fuoco. Secondo i primi accertamenti l’uomo ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Sono in corso comunque ulteriori verifiche.