Tagli alle tasse per 850 mila euro per aiutare le imprese cittadine a risollevarsi dopo due mesi di lockdown.

Sono le misure straordinarie adottate dalla Giunta comunale e illustrate dall’esecutivo del sindaco Mario Conoci. I provvedimenti riguardano la Tosap, l’Imu, i canoni di concessione e di affitto, le cartelle di pagamento, e intervengono a favore sia delle riprese sia dei cittadini.

Per la Tosap permanente, relativa ai pubblici esercizi, il Comune esonera dal pagamento i mesi di marzo e aprile 2020 in aggiunta alla misura del d.l. 34 che stabilisce l’esonero dall’1maggio fino al 31 ottobre. Per la Tosap temporanea, inoltre, c’è l’esonero del pagamento dei mesi di maggio, giugno e luglio. Per quanto riguarda l’Imu, esentato dal Governo, limitatamente al comparto turistico, il pagamento della rata di acconto di giugno, il Comune decide invece di non applicare sanzioni ed interessi per tutti i contribuenti in difficoltà, nel caso di pagamento al 30 settembre.

Altro intervento della Giunta: azzeramento dei canoni di affitto su immobili comunali per i mesi di marzo, aprile e maggio. Azzeramento dei canoni anche per i commercianti che utilizzano i banchi del mercato, anche per loro arriva l’esenzione di marzo, aprile e maggio. E inoltre, sospensione dei termini di versamento per la cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione con scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020.