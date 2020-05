Doppio intervento di soccorso per la motovedetta CC707 dei carabinieri a Porto Pino e Sant’Antioco.

Nel primo caso avvenuto ieri il mezzo navale dei militari dell’Arma impegnato nel pattugliamento del tratto di mare vicino a Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi hanno raggiunto una imbarcazione alla deriva a circa tre miglia dalla costa.

La barca si era bloccata a causa di un guasto al motore. I carabinieri hanno soccorso l’equipaggio e trainato in porto il natante in avaria. Oggi la stessa motovedetta ha soccorso un’imbarcazione che si era arenata in un banco di fango di un canale. Soccorsi marinaio e pescatore che si trovavano a bordo, il natante è stato rimorchiato e liberato.