Due test rapidissimi, non invasivi per gli ospiti e per il personale. Con tanto di protocollo, validato da un comitato medico-scientifico composto da alcuni dei massimi esperti del settore. Ad eseguirlo un team di medici specialisti, a disposizione della struttura 24 ore su 24: utilizzerà apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire un’elevatissima specificità dei risultati. È il sistema vacanze in tempi di emergenza sanitaria proposto dal Forte Village di Santa Margherita di Pula che anticipa al 27 giugno la riapertura prevista per luglio.

“È l’unico resort al mondo che applicherà questo protocollo- spiega Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale nella newsletter inviata ai clienti – .Un investimento importante per il Forte Village che ha come obiettivo primario consentire a lei e i suoi cari di vivere una vacanza serena e sicura, dopo un lungo ed estenuante lockdown”.

Lo stesso Giannuzzi spiega che il “protocollo è stato mutuato dalle squadre di calcio della Bundesliga in Germania e della Serie A”. Una vacanza tra mare e salute. “Potrete inoltre godere dei prodigiosi effetti dell’Immune System Boosting, per uno speciale potenziamento del sistema immunitario”. Sì rassicurano i clienti- annunciando che la “Sardegna è la Regione che ha avuto uno degli indici più bassi in assoluto di trasmissione del contagio, addirittura quasi inesistente nell’aria dove è situato il Forte Village”. E si precisa che la talassoterapia del resort “si basa su un protocollo che prevede l’utilizzo dell’acqua madre marina, o cloruro di magnesio, che ha notorie proprietà antivirali”.