“Gli ospedali di Sassari e del nord Sardegna sono da oggi senza pazienti positivi al covid 19”. La Aou di Sassari con una comunicazione ufficiale informa che “gli ultimi dieci pazienti ricoverati nel reparto della Clinica di Malattie infettive sono tutti negativi al covid-19, mentre sono in fase di dimissione, verso i reparti di Ittiri e Ozieri, gli ultimi pazienti ricoverati nel Policlinico Sassarese che cessa l’attività Covid per tornare a quella ordinaria”.

Una situazione che vira all’ottimismo anche per il reparto Terapia intensiva covid, che da alcune settimane non ha più nuovi ricoverati e quelli presenti da tempo sono negativi. Inoltre da 7 giorni non si registra nessun nuovo contagio nel nord Sardegna. Un dato confermato anche dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou, che già da quasi due settimane non registra casi di nuovi positivi nelle analisi dei tamponi naso-faringei. A oggi il laboratorio Aou ha fatto 23mila tamponi, con 400 test al giorno, mentre quelli fatti dall’Izs sono 4.142.

“Non ci sono più ricoveri di pazienti Covid. Restano ancora alcuni casi sporadici, soprattutto nelle case di riposo del territorio, ai quali si aggiungono, in via di guarigione, quelli che si trovano a casa e che sono monitorati continuativamente dalle Usca dell’Ats Sardegna”, afferma il coordinatore dell’Unità di crisi locale del nord Sardegna, Marcello Acciaro.