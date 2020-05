Salvatore Doro, un escursionista sassarese di 49 anni è morto in serata precipitando da un dirupo nella costa vicino a Lampianu, tra l’Argentiera e Stintino, nel nord Sardegna. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava facendo una escursione lungo la costa con un amico.

I due erano partiti nel pomeriggio dal Villaggio Nurra e si erano incamminati oltre la spiaggia di Rena Majore. Per ragioni in corso di accertamento Doro è caduto dalla scogliera, precipitando per 15 metri. A dare l’allarme è stato l’amico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con l’elicottero decollato dalla base di Alghero, ma i soccorsi sono stati inutili.