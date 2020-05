Ancora una volta i veterani del death metal Belphegor saranno in tour in Europa come headliner.

La band ha annunciayo il tour “Death Magick Over Europe” previsto a novembre. Ospiti speciali del tour sarannogli Incantation e il gruppo black metal Horna.



“Abbiamo di nuovo forgiato un pacchetto black death metal che marcerà per tutta Europa”, spiega il cantante/chitarrista Helmuth. “Dopo tutte queste sfortunate cancellazioni, io e Serpenth non vediamo l’ora di andare di nuovo in tour. I rituali dal vivo sono la vera essenza dei Belphegor!!”.

Il gruppo sta lavorando al nuovo album in uscita a inizio 2021.

04.11.2020 – Oslo (NOR) – Partkeatret

07.11.2020 – Aalborg (DEN) – Aalborg Metal Fest

09.11.2020 – Copenhagen (DEN) – Pumpehuset

13.11.2020 – Strenice (CZE) – Culture House

14.11.2020 – Bratislava (SVK) – Empty Hell Fest

15.11.2020 – Olomouc (CZE) – S-Klub

17.11.2020 – Zwickau (GER) – Club Seilerstrasse

18.11.2020 – Magdeburg (GER) – Factory

20.11.2020 – Erfurt (GER) – From Hell

21.11.2020 – Wavre (BEL) – Mass Deathruction Fest

22.11.2020 – Nijmegen (NLD) – Doornroosje

24.11.2020 – Apeldoorn (NLD) – Gigant

25.11.2020 – Dortmund (GER) – Junkyard

27.11.2020 – Aalen (GER) – Rock It

28.11.2020 – Milano (ITA) – Black Winter Fest

29.11.2020 – Graz (AUT) – Explosiv