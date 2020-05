Il partito comunista, guidato da Marco Rizzo, ha indetto una manifestazione nazionale per il 2 giugno. Naturalmente, a causa delle limitazioni degli spostamenti tra regione e regione ancora presenti, tale manifestazione si terrà in modo sincronizzato in varie piazze d’Italia e queste saranno in tutte le regioni (il comizio sarà in contemporanea alle ore 11. Rizzo parlerà a Roma a Piazza San Silvestro).

“Licenziamenti, cassa-integrazioni non pagate, chiusure di decine di migliaia di piccoli esercizi commerciali e artigianali, una massa enorme di situazioni di povertà assoluta o comunque di grande difficoltà – scriva nella nota il Partito Comunista – vogliamo rendere protagonisti i lavoratori tutti, salariati od autonomi, chi produce la ricchezza del Paese deve esser al centro delle decisioni, serve il cambio del modello di società”.

“La politica percorsa dal Governo, totalmente supino ai monopoli capitalistici italiani e stranieri, è quello di far pagare i costi della crisi del sistema capitalistico globalizzato ai lavoratori ed ai ceti popolari, il popolo deve rifiutare in modo risoluto ed organizzato di pagare questo conto! Sviluppiamo la resistenza ed il contrattacco popolare”, scrive il Partito di Marco Rizzo.

“Serve rompere la gabbia europea, fuori da Ue, Euro e Nato”, conclude il Partito Comunista.