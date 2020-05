Micheal Angelo Batio annuncia la pubblicazione del nuovo album

Il noto chitarrista Michael Angelo Batio pubblicherà il suo nuovo lavoro in studio il prossimo 12 giugno 2020, come annunciato in questa notizia, contenente i dettagli del disco.

Batio ha reso disponibile il primo singolo estratto dall’album, The Badlands.

La nuova uscita, interamente strumentale, vedrà alcuni ospiti collaborare con Batio su diverse canzoni, come Chris Adler (ex batterista dei Lamb of God) e il chitarrista Andrea Martongelli.

Tracklist:

01. Laser Guided

02. The Badlands

03 Put All Fear Aside

04. More Machine Than Man

05. Dreamin’ Of 1986

06. Beyond The Outer Limits

07. The Two Sirens

08. AVTD

09. The Countdown Is On

10. Rhythm Reprise (I Pray The Lord)

Bonus tracks

11. 21st Century Beck

12. Charlie Went To Ch

Il chitarrista è ricordato dal pubblico sardo per un memorabile concerto al Fabrik di Cagliari.