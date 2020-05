Nella giornata di oggi numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e del corpo forestale per lo spegnimento di incendi, in totale si segnalano otto incendi, in uno di questi è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

L’incendio più importante è avvenuto nel comune di Cabras in località “Case Piredda”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oristano coadiuvata dal personale elitrasportato, una squadra dei Vigili del Fuoco e una squadra della Compagnia barracellare di Riola Sardo.

L’incendio ha percorso una superficie di oliveti di circa un ettaro.