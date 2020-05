Con una nota pubblicata sul sito del Comune di San Gavino Monreale, il Sindaco ha comunicato il decesso di una donna contagiata dal Covid 19.

“Avremmo tanto voluto dare un annuncio di speranza per una rinascita sangavinese senza più alcun contagiato dal Covid-19, ma mi ritrovo un’altra volta qui a rappresentare il cordoglio di tutta la cittadinanza che rappresento per la terza tragedia legata alla morte di una nostra compaesana positiva al Covid-19, unico caso di positività che era rimasto a San Gavino – scrive il Comune – oggi possiamo dire che non annoveriamo più nessun positivo, ma abbiamo pagato un tributo enorme e che le tre persone decedute rappresentano per la nostra comunità una ferita aperta che mai si rimarginerà”.

“Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, anche da parte di tutta l’amministrazione comunale.

Esorto tutti alla dovuta prudenza, ricordando che la battaglia contro questo virus è ancora aperta e solo con un fermo rispetto delle regole che le istituzioni ci impartiscono ne usciremo vincitori”, conclude il Sindaco.