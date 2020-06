Notte di fuoco nell’hinterland di Cagliari con diversi interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco.

I primi interventi per l’incendio di vegetazione si sono sviluppati intorno alle 20:30 in località Sant’Isidoro in territorio del comune di Quartucciu, altri incendi si sono sviluppati a Quartu Sant’Elena nelle località Sa Funtanedda e Is Pardinas dove le fiamme hanno coinvolto anche alcuni cumuli di rifiuti.

Intorno alle 4:30 un’altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Togliatti nel comune di Selargius per l’incendio di un’autovettura in sosta.