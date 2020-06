Abbiamo vissuto un weekend all’insegna del bel tempo. L’Alta Pressione ha garantito stabilità atmosferica e temperature estremamente gradevoli, sostanzialmente in linea con le medie climatiche di riferimento.

In questo momento la struttura anticiclonica è ancora viva, ma nelle prossime 24 ore inizieranno già dei cambiamenti in ottica peggioramento successivo.

Cambiamento che proporrà infiltrazioni d’aria fresca in quota, ragion per cui nel pomeriggio di martedì ci saranno dei temporali nelle zone interne.

Carte alla mano dovrebbero essere coinvolti soprattutto i settori centro settentrionali, in particolare Gallura, Barbagia, Logudoro, Baronia. Qualche scroscio di pioggia potrebbe spingersi sin sulle coste orientali.

Mercoledì sarà una giornata di tregua, ma come detto saremo in attesa di una forte perturbazione in arrivo nella giornata di giovedì.

Perturbazione proveniente dal nord Atlantico, che transiterà sì rapidamente ma che porterà forti piogge, temporali, qualche grandinata, vento e fresco.

Le temperature, infatti, caleranno bruscamente. Il miglioramento subentrerà nella giornata successiva e dovrebbe aprire le porte a un weekend tutto sommato discreto ma sul quale torneremo nei prossimi giorni.

In collaborazione con Meteo Sardegna