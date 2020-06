Cagliari, perseguita e minaccia l’ex compagna: divieto di avvicinamento per un 58enne

Cagliari, perseguita e minaccia l’ex compagna: divieto di avvicinamento per un 58enne

Un 58enne di Cagliari era stato denunciato per stalking nei confronti della sua ex compagna e ora per lui è scattato il divieto di avvicinamento