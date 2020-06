A Nuoro prende vita l’app Teseo della Atp di Nuoro, con la quale i cittadini potranno acquistare il biglietto del trasporto urbano ed extraurbano attraverso il proprio smartphone e non solo, sull’applicazione gli utenti potranno anche visionare gli orari di passaggio dei mezzi.

L’app è disponibile per Android e iOS e l’utente potrà scaricarla e acquistare i propri biglietti all’occorrenza in maniera semplice e veloce senza file per acquistare il biglietto negli esercizio commerciali della città.

“La app rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei trasporti soprattutto in questo particolare frangente storico legato all’emergenza Coronavirus – affermano il presidente del Cda dell’Atp Stefano Flamini ed il direttore generale Michelangelo Mariani -. Poter fruire con facilità delle informazioni sugli orari di passaggio dei mezzi di trasporto e acquistare in maniera snella dal proprio smartphone i titoli di viaggio desiderati, rappresenta la nostra volontà di offrire un servizio sempre più completo ai nostri cittadini che potranno muoversi in maniera più smart e sicura”. L’applicazione è realizzata e sviluppato da GreenShare , spin-off dell’Università degli Studi di Cagliari ed è nata nel 2013.