Il giorno della Festa della Repubblica è sempre più vicino, ma quest’anno per i negozianti e i ristoratori cagliaritani non sarà un giorno di “vacanza”, bensì un modo per convincere i cittadini del capoluogo a riappropriarsi delle strade del centro senza paura, attraverso l’iniziativa “Incontriamoci in centro” lanciata da Comune e dalle associazioni di commercianti delle principali vie dello shopping e della Marina.

Proprio alla Marina è stata organizzata un’iniziativa dedicata ai bambini: gelato gratis offerto da un laboratorio artigianale di via Napoli. “Per coccolarli dopo questo lungo periodo di lockdown”, spiega Luca Mureddu del Consorzio Cagliari centro storico.

“È importante ripartire – commenta l’assessore comunale alle Attività produttive e al Trismo Alessandro Sorgia – questo vuole essere uno sprone per riportare le persone in centro, senza assembramenti naturalmente”. Una iniziativa per convincere i cagliaritani a non avere paura. “Passeggiare all’aria aperta è l’ attivitá più sicura che ci sia – chiarisce Paolo Angius, del Consorzio Strada facendo – Quando abbiamo lanciato l’idea abbiamo subito riscontrato una massiccia voglia di partecipare da parte di tutti i commercianti, soprattutto in via Manno e via Garibaldi”.