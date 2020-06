In concomitanza della Festa della Repubblica, domani, 2 giugno 2020, i commercianti delle vie dello shopping di Cagliari, hanno lanciato l’iniziativa “Incontriamoci in centro” per cercare di favorire la rinascita delle attività commerciali che stanno cercando di ritornare alla normalità dopo la pandemia del Covid-19.

Le vie dello shopping e della movida cagliaritana, i ristoratori e gli artigiani dei quartieri storici lanciano, così, un invito al quale ha dato il via libera anche l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia.

Una passeggiata per le vie del centro è quanto proposto dall’Associazione “Strada Facendo Cagliari” e il Consorzio “Cagliari Centro Storico” invitano i cittadini e i visitatori a riscoprire i tratti più caratteristici della città, gustando l’atmosfera conviviale all’aperto nei numerosi ristoranti e trattorie. Ma non solo: saranno aperti tanti laboratori artistici e i negozi di abbigliamento, il tutto allestito con il massimo rispetto delle norme di sicurezza per garantire la salute dei clienti.

Il Consorzio “Cagliari Centro Storico” offrirà per l’occasione un gelato artigianale ai bambini (di età fino ai 9 anni) nel quartiere Marina, in via Napoli 30, dalle 15 alle 20.

L’evento è stato favorevolmente accolto dall’Assessore Alessandro Sorgia, che ha invitato tutti i commercianti cittadini a unirsi in questa giornata di “rinascita”.

“Ho accolto favorevolmente – il commento dell’Assessore alle Attività Produttive – questa iniziativa ed invito tutti i commercianti, artigiani ed attività produttive in genere, di tutta la città a partecipare numerosi a questa giornata che deve rappresentare la rinascita dopo giorni di chiusura”.

“Vogliamo, in un giorno di festa, offrire – ha precisato Paolo Angius, presidente dell’associazione dei commercianti – un momento di spensieratezza e di ritorno alla normalità, pur nell’osservanza delle regole di prevenzione ai rischi di contagio. Sappiamo che tante persone non sono ancora uscite di casa, altre solo una prima volta. Crediamo che questo servizio possa invogliare tanti cittadini, Sardi e non Sardi, a riappropriarsi delle bellezze della città, ma soprattutto del senso di sicurezza nel passeggiare all’aria aperta”.

Prezioso sul territorio anche il Consorzio “Cagliari Centro Storico”. “Tutti i ristoranti del quartiere Marina – ha sottolineato il presidente Gianluca Mureddu – sono pronti ad accogliere chiunque desideri apprezzare un buon piatto di cucina sotto le stelle o acquistare dai nostri Maestri di artigianato artistico”.