Questa mattina una donna è stata investita in via della Pineta, a Cagliari e il pirata della strada è fuggito via a bordo del suo veicolo subito dopo l’incidente.

Verso le 7:45 circa una 51enne, residente a Capoterra, é stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali la strada all’altezza del distributore di carburante IP.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. L’investitore si é dato alla fuga.

Sono in corso le indagini di Polizia Giudiziaria del caso per risalire al veicolo e al suo conducente. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.