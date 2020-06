Zaia: “Penso che tra le nazioni europee debba esserci libera circolazione”

“La Grecia che mette al bando il Veneto mi pare allucinante. Mi chiedo cosa pensino i loro operatori, sono i nostri turisti che vanno lì. Sappiano che non ci vedono più”. Così il governatore Luca Zaia sulla riapertura della Grecia all’arrivo degli italiani, ma con test per alcune regioni, come il Veneto. “Esperti di sanità quelli della Grecia…” ha aggiunto Zaia. Poi la proposta: “siamo a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le ‘carte’. Se poi vogliono anche, chiamiamo il prof Crisanti, per fare un giro di tamponi a casa loro”