I carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale di Monza hanno arrestato una suora per aver rubato, nel 2003 a Bolzano, 14 dipinti su tela raffiguranti una Via crucis e risalenti al 17° secolo.

Grazie alle indagini dei carabinieri, in collaborazione con diversi comandi tra cui quello di Mantova, i quadri sono stati trovati in un circolo filatelico numismatico e hobbistico del Mantovano che li aveva acquistati in un mercato dell’antiquariato in città.

Un’indagine nata quando i militari lessero un annuncio pubblicitario su cui era riportata l’immagine dell’intera via Crucis dipinta su olio, appartenenti all’ente ecclesiastico “Suore di carità di San Vincenzo De Paoli” di Bolzano.