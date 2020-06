Tragedia in mare oggi pomeriggio a Portoscuso, vittima una donna di 82 anni che si è sentita male in mare ed è stata soccorsa dal alcuni bagnanti e dal 118, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta intorno alle 17:30. La 82enne è entrata in acqua per fare un bagno a Porto Paglietto ma si è sentita male. Alcune persone l’hanno soccorsa e portata subito in spiaggia. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e l’Elisoccorso.

I medici hanno provato a lungo a rianimare l’anziana, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono anche arrivati gli agenti della polizia municipale di Portoscuso che hanno avviato gli accertamenti.