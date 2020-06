“Come arriveranno in Sardegna i due milioni e mezzo di turisti previsti dal presidente della Regione?”. Questa, secondo il consigliere del M5s Roberto Li Gioi, è “la domanda chiave da porsi in questo momento”.

L’esponente dell’opposizione spiega infatti che “il numero dei voli garantiti da Alitalia è insufficiente persino a coprire il fabbisogno dei viaggiatori sardi”.

Oggi, “raggiungere la Sardegna è quasi impossibile – prosegue – dei 64 collegamenti giornalieri con Roma e Milano che dovevano essere garantiti secondo il decreto del 2013, ancora in vigore sino alla fine dell’anno, si è passati a 30 voli quotidiani. I voli disponibili, dopo il confronto tra Alitalia e la Regione, che ha competenza esclusiva per quanto riguarda la continuità aerea, sono quindi meno della metà”. Quindi, “la Regione ha dimostrato di non volere ottenere un numero di voli congruo”.

E, conclude Li Gioi, “se si pensa, come comunicato dalla compagnia aerea, che i posti liberi a bordo saranno meno della metà per garantire il distanziamento fisico, si capisce benissimo che la cifra di due milioni e mezzo di turisti sparata dal Presidente Solinas è l’ennesimo specchietto per le Allodole”.