“Dopo le numerose segnalazioni ricevute dalle famiglie dei disabili, che aspettano i pagamenti delle mensilità di marzo e aprile – afferma CasaPound in una nota – chiediamo delucidazioni al Comune d’Iglesias che è stato nominato ente capofila del Plus, progetto che ha il compito di pianificare le politiche sociali del territorio iglesiente (Iglesias,Domusnovas,Gonnesa, Musei, Villamassargia,Buggerru,Fluminimaggiore i comuni interessati)”.

“In un contesto già difficile e accentuato dall’emergenza coronavirus – prosegue la nota – le famiglie, contando su questi contributi, hanno regolarmente assunto badanti, operatori socio sanitari, collaboratori domestici, ecc e oggi non potendo pagare gli stipendi, chiedono certezze sulle date dei versamenti, che continuano a slittare di settimana in settimana”.

“Ci sentiamo presi in giro e siamo estremamente preoccupati, perché siamo consapevoli che i nostri collaboratori, i quali con tanto impegno e dedizione si occupano dei nostri familiari disabili, non possono continuare a lavorare per mesi e mesi senza vedere un euro di stipendio.’La nostra paura è che da un momento all’altro ci possa venire a mancare il loro supporto umano e professionale fondamentale per i nostri cari, che già devono affrontare mille difficoltà relative alla disabilità’, queste sono le paure che ci confidano le famiglie”.

“Chiediamo chiarezza e celerità – conclude il movimento- alle istituzioni e risposte in tempi brevi per ridare la giusta tranquillità alle famiglie, ai collaboratori e soprattutto ai disabili che grazie a questi fondi potranno superare al meglio le tante difficoltà quotidiane che devono affrontare”.