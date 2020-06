Un’infiltrazione di aria fresca in quota sta provocando un cambio delle condizioni meteorologiche, che in queste ore vedranno un netto peggioramento in particolare in Gallura, Barbagia, Logudoro, Baronia e Campidano.

Piogge, acquazzoni e temporali colpiranno la Sardegna, ma già al tramonto il cielo tornerà sereno, si tratterà infatti di formazioni nuvolose pomeridiane.

Come si evince dalla carta, buona parte della Sardegna assisterà a una copertura del cielo e a delle piogge, evidenziate dai colori azzurro e verde.