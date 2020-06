Si trova in fin di vita all’ospedale Brotzu di Cagliari la donna che ieri mattina è stata travolta da un’auto pirata in via della Pineta. Dopo l’operazione, la 51enne è stata trasferita nel reparto di Rianimazione: i medici mantengono riservata la prognosi.

Nel frattempo la Polizia municipale continua a lavorare per risalire al pirata della strada. I testimoni presenti sulla scena dell’incidente verranno ascoltati in queste ore.

Inoltre sono stati recuperati i filmati di tutte le telecamere presenti in zona. Gli investigatori della Municipale avrebbero già imboccato la pista giusta, ma al momento non si sbilanciano.

Articolo correlato: