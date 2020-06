L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha rivelato i dettagli del reclutamento di bambini siriani da parte della Turchia per inviarli a combattere in Libia a fianco delle forze affiliate al Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Fayez al-Serraj.

L’Osservatorio ha indicato che almeno 150 minori sarebbero stati già reclutati ed inviati in Libia, tra questi anche bambini di 15-16 anni. Spinti dal bisogno di denaro e, spesso orfani, non avendo di che sopravvivere, i bambini siriani si spostano da Idlib ad Afrin in cerca di lavoro.

Qui gli ufficiali turchi, servendosi della collaborazione di elementi di milizie locali, come Jaysh al-Watani e Sultan al Murad, arruolano sempre più giovani da inviare a combattere a fianco delle milizie del GNA contro l’esercito nazionale libico (LNA) di Khalifa Haftar.