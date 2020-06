Auto in fiamme nella notte ad Alghero. Intorno alle 2 di questa mattina una Fiat 500 parcheggiata in via Cravellet è stata danneggiata da un rogo sulla cui origine sono in corso di svolgimento gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno domato l’incendio prima che si estendesse anche ad altre auto.