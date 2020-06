La giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, ha visto la nostra regione coinvolta da un aumento della nuvolosità dettato da infiltrazioni d’aria fresca in quota. Nubi che nell’interno hanno provocato qualche acquazzone o temporale, in rapido assorbimento durante le ore serali. Ma è importante evidenziare che le infiltrazioni d’aria fresca certificano un indebolimento dell’Alta Pressione, indebolimento che si farà apprezzare maggiormente nella giornata di giovedì allorquando ci aspettiamo il passaggio di una perturbazione.

Perturbazione associata a un vortice ciclonico sul nord Italia, perturbazione che porterà un peggioramento verso sera quando subentreranno precipitazioni localmente intense a partire dai settori occidentali. Trattandosi di una perturbazione proveniente da ovest verranno coinvolte maggiormente le aree ovest, le zone interne e la fascia settentrionale della Sardegna. Non mancheranno tuttavia sconfinamenti anche verso est e verso le province sudorientali. Da segnalare la possibilità di temporali localmente intensi, associati a qualche grandinata.

Venerdì è previsto un miglioramento ma sarà una giornata ventosa, vento che soffierà con forza orientandosi da ovest-nordovest. Ovviamente ci aspettiamo una diminuzione delle temperature, che rimarranno al di sotto delle medie stagionali. Per il weekend non si prospetta un miglioramento degno di tal nome: sabato e domenica avremo sì una prevalenza di schiarite, ma proprio domenica potrebbe giungere – verso sera – un’altra perturbazione. Insomma, la bella stagione non è ancora arrivata.