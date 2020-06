Dopo l’ordinanza firmata in tarda notte dal presidente Solinas non sono mancate le reazioni politiche dell’opposizione.

“Alla fine la montagna ha partorito un topolino”. Questa l’estrema sintesi di Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, dopo la prima lettura del documento regionale. “Niente passaporti, test e autorizzazioni. Per chi arriva in Sardegna sarà necessario compilare un modulo e scaricare una app (“Sardegna Sicura”). Che però non risulta ancora disponibile. È prevista inoltre la misurazione della temperatura. Ho la sensazione che sia stato buttato al macero una marea di tempo prezioso. Vedremo quanto”.

Agus ha infatti annunciato che in mattinata è in programma l’audizione in Commissione sanità del Comitato tecnico scientifico della Regione. Riunione richiesta dai Progressisti per approfondire proprio questi aspetti.