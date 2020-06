Termoscanner automatici per misurare la temperatura corporea a chi parte e a chi arriva e sanificazione e prevenzione di tutti gli spazi aeroportuali. Sono le novità con cui oggi l’aeroporto “Riviera del corallo” di Alghero riapre i battenti dopo la sosta forzata imposta dall’emergenza sanitaria. Stamattina sono ripresi i collegamenti in continuità territoriale operati da Alitalia con Milano e Roma.

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che nei giorni scorsi ha incontrato il direttore generale di Sogeaal, Alberto Perini, è ottimista. “L’aeroporto è fondamentale per una ripartenza che affrontiamo con impegno, è un segnale importante”, ha detto Conoci a Perini. “Si riprende a volare, si supera la distinzione tra gli scali sardi e si lavora per incrementare i voli con Ryanair e altre low cost – annuncia il sindaco – con la Regione teniamo alto l’impegno per tornare ai flussi attesi dal territorio”.

La ripartenza coinvolge anche la Rete Metropolitana, che sulla promozione e la destagionalizzazione turistica in aeroporto ha investito 3milioni di euro in un. accordo sottoscritto a fine anno con la società di gestione dello scalo. Informazione, accoglienza turistica, itinerari, promozione delle principali attrazioni e delle peculiarità del territorio sono i punti salienti del progetto che a maggior ragione servirà per sostenere la ripartenza, anche attraverso una intensa attività di comunicazione.