Se negli aeroporti di Alghero e Cagliari si registra un flusso in arrivo di residenti che lavorano e studiano altrove, a Olbia si inizia a vedere qualche turista che torna nella propria seconda casa. Sono proprio questi ultimi a rilevare che “c’è qualche problema con il sistema di autocertificazione stabilito all’ultimo momento, per il quale è ancora impossibile scaricare un modulo adeguato”.

In genere però nello scalo del nord est Sardegna, non risultano problemi. Percorsi separati per chi arriva, per chi parte e per gli accompagnatori, oltre a disinfettante e termoscanner per tutti, adesivi per aiutare a rispettare le distanze in fila al check-in, ai controlli di sicurezza e agli imbarchi, igienizzazione delle vaschette portabagaglio a mano. I sistemi organizzati dalla Geasar per il ‘Costa Smeralda’ di Olbia hanno superato la prova del primo giorno di ripresa dei collegamenti in regime di continuità territoriale con Milano e Roma.