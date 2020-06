“Non è possibile passeggiare per le vie di Cagliari, indipendentemente dal fatto di trovarci al centro o in periferie e vedere questi bustoni di immondizia lasciati in mezzo alla strada da gente sporcacciona. Cosa costa buttare il tutto negli appositi contenitori?”

È la segnalazione di un cittadino, che ci ha inviato queste foto, scattate in via Premuda a Cagliari:

La nuova fotogallery è stata aggiunta alla lista “Mobilitati con noi!”, la campagna di sensibilizzazione di Cagliaripad per la difesa dell’ambiente. L’obiettivo è denunciare, con foto e video, le discariche abusive presenti sul territorio regionale.

La lista: