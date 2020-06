Durante la riunione, tenutasi in videoconferenza, da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Cagliari, Bruno Corda, si è discusso di come si debbano evitare gli assembramenti nelle spiagge e si debba sollecitare l’entrata in vigore di un protocollo regionale comune che preveda linee guida omogenee per la fruizione delle spiagge.

All’incontro hanno preso parte il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante della Capitaneria di Porto e i sindaci di Arbus, Calasetta, Carloforte, Castiadas, Domus de Maria, Iglesias, Muravera, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Teulada, Villaputzu e Villasimius.

La riunione arriva dopo quella del 28 maggio scorso che si era tenuta insieme agli amministratori locali dei Comuni costieri dell’Area Metropolitana di Cagliari, finalizzata a consentire l’avvio della stagione turistica.

Polizia, le polizie locali e la Capitaneria lavoreranno insieme per evitare che nelle spiagge e negli arenili, si creino affollamenti e disagi. Ma come? “Sia attraverso una preventiva informazione agli utenti, con il possibile coinvolgimento delle associazioni di volontariato – spiegano dalla Prefettura – sia attraverso mirati servizi di controllo e pattugliamento realizzati dalle Polizie Locali, supportate dalle Forze di Polizia”.

Nel corso dell’incontro è stato “espresso l’auspicio che si possa addivenire all’adozione di un protocollo unico regionale che preveda linee guida omogenee per quanto attiene alla fruizione delle spiagge, cui possano fare riferimento tutti i Comuni dell’Isola”.