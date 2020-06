Il distanziamento interpersonale di un metro sarà obbligatorio anche a bordo degli aerei da e per la Sardegna. La prescrizione non è contenuta direttamente nell’ordinanza del presidente della Regione ma nelle linee guida della Conferenza delle Regioni del 22 maggio.

Se questa misura dovesse essere confermata, potrebbe mettere seriamente a rischio tutti i collegamenti da e per l’Isola con le compagnie low cost (come Ryanair e Easyjet in primis ), vettori che ripartiranno per l’Isola dal 13 giugno per le tratte nazionali e dal 25 per quelle internazionali.

E ancora: l’obbligo di distanziamento e percorsi “a senso unico” negli scali, mascherine per tutto il tempo del viaggio compreso quello passato in aerostazione per i controlli e l’igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno.