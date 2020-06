Dal 15 al 31 maggio, nel Nuorese sono stati effettuati in totali 76 ispezioni nelle aziende più grandi. ma nel solo Comune di Nuoro sono stati sottoposti a controllo 243 locali commerciali, 111 pubblici esercizi, 12 cantieri edili e stradali, 43 attività artigianali e 11 verifiche relative al trasporto locale. Questo il bilancio sui controlli esposto, con una videoconferenza, tra le le istituzioni competenti e la Prefetta di Nuoro Anna Aida Bruzzese. Presenti nel gruppo di lavoro il Comandante provinciale Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Comandante del Nucleo Carabinieri tutela del lavoro, il Direttore del Dipartimento Spreasal e il Comandante della Polizia Municipale di Nuoro.

I controlli hanno mostrato quattro infrazioni per il mancato rispetto dei Protocolli negli ambienti di lavoro e due sospensioni delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il prossimo appuntamento sarà il 25 giugno, data in cui è prevista una verifica su come procederà da oggi in poi la situazione del rispetto dei protocollo sanitari nelle aziende del territorio.