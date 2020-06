Il National Veterinary Services Laboratory (NVSL) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha riportato il primo caso confermato della nazione di infezione da coronavirus in un cane. Positivo al virus è risultato un un pastore tedesco a New York.

Il Dipartimento di controllo degli animali e delle piante degli Stati Uniti in una dichiarazione ufficiale ha comunicato che un pastore tedesco a New York è stato trovato positivo al virus SARS-CoV-2.

Secondo il servizio veterinario, l’animale era stato inviato per un esame in una clinica veterinaria privata dopo aver manifestato sintomi di malattia respiratoria. Dopo aver ricevuto un risultato positivo al test per il coronavirus, ulteriori campioni sono stati inviati al laboratorio del servizio veterinario nazionale, dove l’infezione è stata confermata.

Fonte Sputniknews