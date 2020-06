Sardigna Natzione, partito indipendentista, è pronta a una class action contro il Governo qualora la curva dei contagi in Sardegna dovesse risalire. Agli attivisti guidati da Bustiano Cumpostu, infatti, non è piaciuta la ‘resa’ nei confronti di Roma del presidente della Regione, Christian Solinas, sul passaporto sanitario.

Quello che Sardigna Natzione si augura è che nessun sardo e nessun turista venga messo a rischio per “aver impedito le forme di tutela” che la Regione chiedeva, ma nel caso di nuova contaminazione chiederà “l’incriminazione, tramite denuncia o class action, dell’intero governo italiano e in particolare di Conte, Speranza e Boccia, per procurata epidemia in base al c.p. Art. 452, comma1 e 2 e Art. 438, relativi al reato di epidemia colposa”.

