È stata la prima passeggera atterrata all’aeroporto internazionale di Alghero col primo volo in arrivo dopo tre mesi di lockdown: il suo nome è Rebecca, ha due mesi ed è nata a Roma. I suoi genitori, Elisabetta Murgia e Giuseppe Scarpa, vivono e lavorano lì da alcuni anni ma sono di Sassari.

Il ricongiungimento tra la neonata e la nonna è avvenuto tra lacrime di gioia e sorrisi. Rebecca e sua madre hanno viaggiato da sole, il padre della neonata è rimasto nella capitale per lavorare. La bimba avrà tutto il tempo per recuperare il tempo perso lontano dal resto della sua famiglia. E ad accoglierla, c’è stata anche una bellissima giornata.

Ma non è l’unica storia. Elisa Asoni di Olbia e Giuseppe Meloni di Stintino, che studiano Economia a Sassari, sono rientrati da Bourdeaux, dove da cinque mesi erano impegnati in un double degree in management. E Giorgia, tornata da Londra dove si è laureata. Ad aspettarla, la madre, che le ha cinto la testa con una corona di alloro. Un titolo post-laurea in Francia, una laurea a Londra, e soprattutto una nascita: all’aeroporto di Alghero c’è decisamente aria di festa.