Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. Tragedia durante la notte sulla statale 196 a Villasor, un giovane di 24 anni, Simone Atzeni di San Gavino ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2.30.

Il giovane stava percorrendo la statale a bordo della sua Audi A3 quando arrivato all’altezza del chilometro 16, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada L’auto si è più volte ribaltata e il conducente è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo, morendo sul colpo.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono accorti dell’incidente, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Villasor e Serrenti e un’ambulanza del 118, ma ormai per il 24enne non c’era più nulla da fare.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.