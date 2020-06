È morta durante la notte in ospedale, Maria Consolata Bartocci, la donna di 51 anni di Capoterra, travolta tre giorni fa da un’auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali in via della Pineta a Cagliari.

La 51enne era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu dove era arrivata in condizioni disperate. I medici l’avevano sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, ma purtroppo durante la notte il suo cuore ha smesso di battere.

Si aggrava adesso la posizione dell’87enne che era alla guida della Renault Modus che ha travolto la donna e che era fuggito subito dopo l’incidente per essere poi rintracciato dalla polizia municipale il giorno dopo.

L’uomo era già indagato e adesso per lui scatterà l’accusa di omicidio stradale.