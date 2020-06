Dopo tanti scioperi e proteste proseguono gli incontri sulla vertenza Aias, infatti il prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha convocato i vertici dell’azienda insieme ai sindacati per lunedì 8 giugno.

Nel corso dell’incontro, verrà fatto il punto della situazione in cui si trova la vertenza Aias che coinvolge più di 800 lavoratori che oltre a pretendere il pagamento degli stipendi arretrati chiedono di capire quale sarà il loro futuro.

Alla precedente riunione le organizzazioni sindacali hanno richiesto un puntuale aggiornamento sulla procedura di concordato e sullo stato delle misure per la sicurezza sul lavoro nonché al quesito posto sul significato del cambiamento dei consulenti incaricati dall’Aias, manifestate – oltre che dalle Organizzazioni sindacali anche dai rappresentanti istituzionali presenti e dove l’Associazione (azienda) non ha risposto.

I Sindacati hanno manifestato insoddisfazione, disappunto e perplessità per la genericità delle risposte fornite in merito al cambiamento di strategia aziendale che, proprio per l’assenza di qualsivoglia informazione utile a comprendere le possibilità di attuazione in termini concreti, esprimono forte preoccupazione.

I sindacati hanno richiesto la presentazione di un quadro “meno generico” che renda noti i termini della proposta aziendale per il concordato nel massimo rispetto delle procedure di legge e del ruolo del Tribunale di Cagliari.