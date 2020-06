Il Parco Tepilora ha donato la somma di 360mila euro ai paesi ricadenti nell’area dell’ente, Posada, Torpé, Lodé e Bitti: a ognuno saranno assegnati 90mila euro.

L’ok all’utilizzo dei fondi per la ripresa economica, è arrivato con la delibera all’unanimità dell’assemblea del Parco. “Dopo aver superato la fase acuta ora è il momento di ripartire sul piano economico con uno spirito nuovo e solidale – spiega il presidente del Parco e sindaco di Posada Roberto Tola – Abbiamo deciso di destinare 360mila euro, provenienti dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, ai quattro comuni dell’ente per facilitare una ripresa dello sviluppo economico all’insegna della sostenibilità ambientale. Con questa operazione il Parco ha deciso di dare un segnale di vicinanza alle amministrazioni comunali e ai cittadini valorizzando proprio gli aspetti più collaborativi e solidali della sua legge istitutiva. Grazie al Parco di Tepilora – ha concluso Tola – abbiamo una marcia in più per risollevarci prima e meglio, rispetto a tanti altri territori della Sardegna e del Paese”.