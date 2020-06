Test sierologici ai parlamentari. E’ l’iniziativa di Corti e Onnis, i due inviati de “Le Iene”, che fuori da Montecitorio hanno fermato diversi politici chiedendo loro di sottoporsi al test rapido per il Covid.

Quasi tutti i risultati sono negativi, ma non è lo stesso per Stefania Prestigiacomo che in presenza del dottor Stefano Picozzi che effettua gli esami, scopre di aver sviluppato gli anticorpi per il coronavirus e quindi di essere risultata positiva, in passato, al Covid.

La deputata di Forza Italia ha dichiarato di aver avuto una forte influenza, insieme al figlio e al marito, nel mese di marzo.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DELLE IENE