Dopo aver annunciato la cancellazione dell’edizione 2020, lil festival Download ha pubblicato un video dove si presenta un edizione virtuale dell’evento in programma dal 12 al 14 giugno 2020.

Il 12 giugno l’headliner della serata saranno i Kiss, dei quali verranno trasmessi vari pezzi dello show tenuto dalla band al Download Festival 2015.

Il 13 giugno sarà la volta degli Iron maiden, con parti di concerti storici, show più recenti e filmati inediti.

Il 14 giugno chiuderanno questa carrellata di concerti in streaming i System of a Down con i concerti delle edizioni 2005, 2011 e 2017 del Download Festival.

KISS

IRON MAIDEN

SYSTEM OF A DOWN

ALESTORM

ALTER BRIDGE

BABYMETAL

BARONESS

BLACK FUTURES

BLACK VEIL BRIDES

BOWLING FOR SOUP

BUSH

CREEPER

DEFTONES

DISTURBED

EMPLOYED TO SERVE

FOZZY

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

FUNERAL FOR A FRIEND

GOJIRA

HOLDING ABSENCE

KILLSWITCH ENGAGE

KORN

LACUNA COIL

LOATHE

MASTODON

MILK TEETH

MOTIONLESS IN WHITE

NXT UK

PERIPHERY

POPPY

POWERWOLF

SKILLET

STEEL PANTHER

THE DARKNESS

THE HARA

THE OFFSPRING

THE PRETTY RECKLESS

THE WILDHEARTS

THEORY

TWIN TEMPLE

VOLBEAT

WAGE WAR

WAYWARD SONS