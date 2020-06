È scontro all’interno della maggioranza nel Consiglio regionale. Durante la discussione di un emendamento al progetto di legge di modifica delle norme sugli agriturismi in Sardegna, ci sono state alcune divergenze tra la Lega e il Psd’Az.

In pratica, la prima sostiene che possono essere utilizzati spezie e ingredienti di provenienza extraregionale solo se non esista una produzione degli stessi in Sardegna. Il secondo, apre invece all’utilizzo di materie prime extraregionali se le stesse sono prodotte nell’Isola in piccole quantità. Ed è su questo che si basa il testo approvato all’unanimità in commissione che la Lega avrebbe voluto modificare.

Ma è solo un pretesto, perché a monte c’è una battaglia che si è consumata ieri nella commissione Bilancio durante l’elezione dei segretari di maggioranza e minoranza del parlamentino. Per quello di maggioranza il posto era conteso dal leghista Michele Ennas e dal sardista Stefano Schirru. Alla fine l’ha spuntata quest’ultimo (segretario di minoranza Eugenio Lai di LeU) e poco dopo la Lega ha abbandonato i lavori facendo mancare il numero legale su un provvedimento presentato dal Psd’Az.