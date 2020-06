Lo stabile di via Napoleone III numero 8 a Roma in questo momento è letteralmente preso d’assalto dai giornalisti che chiedono una dichiarazione, subito l’organizzazione ha voltuo dire la sua chiamando alla mobilitazione i propri militanti.

In un post su Facebook, CasaPound ha annunciato per le 17.30 un raduno per esprimere solidarietà all’organizzazione.