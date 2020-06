Sarà visibile dall’Italia, giovedì 5 giugno, la seconda eclissi parziale di Luna del 2020: si tratterà di un’eclissi lunare di penombra (ossia quando la Luna passa attraverso la parte più esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio ndr) e il satellite apparirà offuscata da un velo che ne indebolirà la luce.

Potranno assistere all’evento Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

“Dopo aver atteso invano lo spettacolo delle comete Atlas e Swan, che hanno deluso le aspettative più ottimistiche, possiamo rifarci con questo classico fenomeno pur in versione ridotta” spiega Gianluca Masi, fondatore e responsabile del Virtual Telescope, che domani condurrà l’osservazione in diretta online, a partire dalle 21,00. “L’eclissi lunare di penombra è infatti modesta dal momento che – aggiunge – non ci sarà la classica evidente ombra della Terra sul disco lunare, ma osserveremo giusto un leggero oscuramento di parte del disco della Luna, perchè la Luna non si immerge nell’ombra vera e propria della Terra”.

È infatti un fenomeno meno spettacolare della Luna rossa, ossia dell’eclissi totale che si verifica quando la Luna entra nel cono d’ombra della Terra. Il fenomeno astronomico durerà 3 ore 18 minuti e 13 secondi, dalle 19,45 italiane alle 23,04. Il culmine è previsto alle 21,25, quando il 59% del disco lunare sarà immerso nella parte più esterna dell’ombra della Terra. In quel momento in Italia la Luna sarà ancora bassa sull’orizzonte e il cielo non sarà completamente buio perché rischiarato dal crepuscolo, in quanto il Sole sarà tramontato da poco. Sarà la seconda delle quattro eclissi di penombra del 2020, dopo quella del 10 gennaio. Le altre sono previste il 5 luglio e il 30 novembre, entrambe non visibili dall’Italia.